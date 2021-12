L’Aquila: soccorsa poiana in difficoltà sulla A24

Il centro operativo autostradale della Polizia di Stato dell’Aquila ha tratto in salvo una poiana in difficoltà lungo l’autostrada A24, in direzione di Teramo, tra l’uscita di Colledara e la barriera autostradale.

Il personale di polizia, intervenuto in seguito alla segnalazione di alcuni automobilisti, è riuscito a salvare l’animale che, fermo vicino al guard rail della corsia di sorpasso, rischiava di essere investito.

La poiana è stata affidata alle cure degli operatori del centro di recupero volatili di Montesilvano (PE).