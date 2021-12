Asl1: Carlo Rodorigo è il nuovo primario del Pronto soccorso di Avezzano

Carlo Rodorigo è il nuovo primario del pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano.

E’ stato nominato dal direttore generale della ASL, Ferdinando Romano.

Rodorigo ha lavorato per anni al presidio marsicano e di recente era stato nominato direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sora. La nomina di un Direttore al Pronto Soccorso di Avezzano era stata preannunciata dal Presidente della Giunta Regionale, Marco Marsilio, in occasione della inaugurazione della struttura modulare di Terapia Intensiva per pazienti COVID, realizzata nel presidio avezzanese.

E' la prima nomina di un primario nell'azienda sanitaria della provincia dell'Aquila dopo molti, troppi anni di affidamenti temporanei che non hanno certamente giocato a favore dell’assistenza e della motivazione del personale.

"È un ulteriore segnale del profondo cambiamento in atto all’interno dell’azienda, che vede la ripresa dei concorsi per tutte le posizioni attualmente non coperte, già in gran parte autorizzati dalla Regione", si legge in una nota della Asl 1. "L’obiettivo è restituire all’azienda una organizzazione forte a beneficio dei pazienti, della qualità dell’assistenza e, non ultimo, della capacità di attrarre pazienti anche da altre regioni".