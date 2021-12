L’Aquila, obbligo di mascherina Ffp2 su tutti i mezzi pubblici

Mascherine Ffp2 obbligatorie su tutti i mezzi pubblici. Lo ribadisce, in una nota, l’Ama, l'azienda di trasporto pubblico del Comune dell'Aquila. L’obbligo di indossare mascherina Ffp2, che si aggiunge a quello del possesso del green pass, è stato introdotto dal decreto anti-Covid varato dal Governo il 23 dicembre per arginare la diffusione della variante Omicron.

La nota di Ama S.p.A.

Si informa che in ottemperanza al DL n.221 del 24 dicembre 2021-art.4 comma 3, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 o comunque fino a nuove diverse disposizioni da parte del Governo, viene introdotto l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 per l’utilizzo di tutti i mezzi del trasporto pubblico locale. Tale obbligo, unitamente al requisito del possesso del green pass, riguarda tutti i collegamenti erogati da Ama spa, senza eccezioni. La mancata osservanza di tali obblighi non consentirà l’accesso al servizio.