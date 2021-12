Addio Alassane: United L'Aquila raccoglie i fondi per finanziare le spese funerarie

"Avevi poco più di 30 anni, alle spalle una vita fatta già di tantissime esperienze, una famiglia, un lavoro e tante cose ancora da fare. Quando sei entrato nel progetto SPRAR di Pizzoli ti sei da subito distinto per la tua sensibilità, per la voglia di lavorare in Italia ma soprattutto per la tua voglia di vivere. Eri forte, fortissimo, ed avevi un sorriso che eri sempre pronto a regalare al prossimo. Purtroppo una bruttissima malattia, nel giro di pochi giorni, all’improvviso, ti ha tolto a tutti noi e, ancor di più, ti ha tolto ai tuoi cari".

Con queste parole il comitato territoriale Arci dell'Aquila ha voluto salutare Alassane, giovane senegalese accolto all'Aquila che ci ha lasciato all'improvviso per un brutto male.

"Le nostre strade si sono incontrate nel 2017, abbiamo conosciuto i tuoi occhi ed a poco a poco ci hai lasciato entrare nella tua vita; attraverso le tue parole ci hai fatto conoscere il tuo paese e la tua storia, la tua vitalità, il tuo sorriso e la tua forza di volontà che ti hanno distinto e fatto volare. Quello che sei riuscito a costruire ti rendeva fiero di te e la cosa bella è che lo raccontavi con la purezza di un bambino che non si vergogna di essere felice. Siamo onorati di averti incontrato e di avere avuto la fortuna di conoscerti, perché lavorare nell’accoglienza è difficile ma ti regala anche gioie bellissime, come incontrare persone, grandi ed uniche, come te".

E proprio quello dell’accoglienza era il lavoro che Alassane aveva scelto ed al quale, ogni giorno, dedicava tutto se stesso. "Purtroppo non ci sei più e tutti quanti noi abbiamo perso un collega ma soprattutto la nostra città ha perso una persona speciale. Un abbraccio ad Elena e Flavio, che ti hanno accolto, ed uno alla tua famiglia che non ti vedrà più tornare nel tuo Senegal. Ci mancherai".

Alassane era un grande tifoso dello United L'Aquila, che seguiva sugli spalti della terza categoria di calcio. E la squadra dei Mammut sta organizzando una raccolta fondi per finanziare le spese funerarie e il rientro della salma in Senegal.

Si può fare una donazione con i seguenti estremi:

Nome: Associazione Sportiva Dilettantistica United L'Aquila

Iban: IT40Q0832703601000000005000

Causale: Alassane.