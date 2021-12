Dal Ministro Dadone 700mila euro per iniziative culturali a L’Aquila e nei territori del cratere del 2009

Il Ministero per le politiche giovanili, guidato da Fabiana Dadone, ha assegnato al Comune dell’Aquila e ai comuni del cratere 700mila euro per la realizzazione del Festival “Riscoprire l’Europa. Cultura creatività laboriosità”.

A darne notizia sono la Ministra Fabiana Dadone e il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che con il coordinatore della Struttura di missione per gli anniversari nazionali, Paolo Vicchiarello, ed il coordinatore della Struttura di missione per il sisma 2009, Carlo Presenti, ha stipulato la convenzione che stabilisce responsabilità e criteri organizzativi del Festival che si terrà nel corso del 2022.

“La convenzione firmata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Comune dell’Aquila in rappresentanza anche dei comuni del cratere del sisma 2009 dimostra che, fuori da polemiche e inutili strumentalizzazioni, servono i fatti e non le parole”, ha dichiarato il ministro Dadone. “Massima soddisfazione per l’intesa stipulata - ha proseguito Dadone - ulteriore tassello che si aggiunge all’intervento per la realizzazione della scuola di formazione per il Servizio Civile Universale, sempre nel capoluogo abruzzese. A tredici anni dal terribile sisma che ha lasciato profonde ferite nel territorio aquilano e ancor più profonde ferite nell’anima degli abruzzesi, si dà il via alle iniziative necessarie per mantenere viva la memoria, favorire il dibattito ed il confronto tra giovani e le Istituzioni con uno sguardo all’Europa e al nostro futuro.”

“Ringrazio la Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2009, per l’impegno e la promozione dell’accordo insieme al Comune dell’Aquila e alle amministrazioni comunali del cratere. La politica e le Istituzioni hanno il dovere di conservare il ricordo di chi non è più tra noi e sostenere la rinascita economica, culturale e sociale dei territori compiti dalle calamità naturali”, ha concluso Dadone.

Il sindaco Biondi ha sottolineato come “A oggi siano stati conseguiti risultati strategici per il territorio che proprio con l’iniziativa si intersecano perfettamente: penso alla SNA e alla scuola di formazione per il Servizio Civile Universale, finanziate dal Fondo complementare al PNRR. Quale luogo migliore dell’Aquila, allora, per discutere di come ottimizzare i risultati delle opportunità colte, per ripristinare ruoli e relazioni tra enti locali e Unione? L’obiettivo è riscoprire l’anima vera dell’Europa – quella fatta di creatività, cultura, laboriosità. Quell’idea di Europa, insomma, che ha fatto battere i cuori a intere generazioni. Ringrazio il ministro Dadone, il coordinatore della struttura di riferimento, Paolo Vicchiarello, e ovviamente Carlo Presenti, per aver accolto la richiesta che abbiamo avanzato insieme ai coordinatori dei Comuni del Cratere e per confermare l’attenzione sull’Aquila come modello di rinascita dopo un’emergenza”, ha concluso Biondi che ha tenuto a sottolineare anche l’esito positivo dell’interlocuzione continua avuta, fin dal 2019, prima con i ministeri della Cultura, dello Sport, a seguire con il ministro Dadone delegata in materia di anniversari nazionali e la Struttura di missione dedicata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dove l’ultima legge di Bilancio ha allocato le risorse.

“Riscoprire l’Europa. Cultura creatività laboriosità”, sarà l’occasione per creare un luogo aperto di approfondimento, riflessione e confronto attorno alle tematiche centrali europee, dove i giovani siano protagonisti con nuove proposte e idee innovative, dove lo sport e l’inclusione sociale saranno trasversali, in cui saranno coinvolti gli attori del territorio come generatori di rinascita dopo un’emergenza, e dove avviare un canale di dialogo tra il mondo informale e le istituzioni che, a partire dal festival, diventi modello consolidato a livello locale per azioni comuni. Per ritrovare lo spirito vero dell’Europa, quello fatto, per l’appunto, di cultura, creatività e laboriosità. Ampio spazio all’approfondimento del PNRR come strumento di rilancio dei territori. Una sfida che parte dall’Aquila, che della ricostruzione eccellente e del suo completamento in termini sociali ed economici ha fatto un obiettivo preciso.

La convenzione appena firmata prevede specifici compiti in capo a ciascuna struttura coinvolta. La Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni finanzierà il progetto occupandosi di darne comunicazione e di verificarne gli aspetti amministrativo-contabili, alla Struttura di missione per il sisma 2009 è affidato il compito di fare da raccordo tra gli enti e monitorerà gli interventi, infine al Comune dell’Aquila è demandata la realizzazione di tutte le attività.