Covid: Marsilio firma l'ordinanza che posticipa al 10 gennaio la riapertura delle scuole

Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha firmato l'ordinanza che posticipa la data di riapertura delle attività didattiche a lunedì 10 gennaio 2022.

Uno slittamento reso necessario dall'esigenza di effettuare lo screening e garantire un ritorno in classe in tutta sicurezza.

D'altra parte, il rapporto di Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e Cabina di regia relativo alla settimana dal 20 al 26 dicembre - si legge nel corpo dell'ordinanza - riporta un numero di casi pari a 3628, con incidenza di 282.28 per 100.000 ed indice Rt di 1.1 in costante aumento.

"L’attuale andamento della situazione epidemiologica - viene sottolineato - vede una recrudescenza dei contagi, con aumento costante dell’incidenza settimanale; la velocità di trasmissione si mantiene al di sopra della soglia epidemica". In questo quadro, "le fasce di età pediatriche fanno registrare i più alti tassi di incidenza settimanali per 100.000 abitanti".

Non solo.

"L'indice Rt si assesta sopra la soglia epidemica, con un continuo aumento del numero di persone ricoverate nei reparti ospedalieri di area medica e terapia intensiva".

Di qui, la decisione di posticipare la riapertura delle scuole che verrà preceduta da una campagna di screening nelle scuole, dal 7 al 9 gennaio, "mediante testing anticovid antigenici rapidi di ultima generazione, con alta specificità e sensibilità, demandandone le modalità organizzative alle ASSLL con il coordinamento del Referente Regionale per la vaccinazione Covid ed in raccordo con i team operativi del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, con l’Anci Abruzzo e con l’Ufficio Scolastico Regionale".

Le attività didattiche si terranno regolarmente nella giornata del 1 marzo 2022, per la quale originariamente era prevista la sospensione in occasione del Carnevale, a parziale recupero delle chiusure del 7 e 8 gennaio.