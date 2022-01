Covid, 5.061 casi nelle ultime 48 ore: zona gialla sempre più vicina

Negli ultimi due giorni sono stati 5.061 (2.956 emersi da test antigenico) i casi di positività al covid-19 riscontrati in Abruzzo, di età compresa tra 1 e 92 anni, a fronte di 205 guariti.

Purtroppo, si sono registrati altri due decessi: una 70enne e un 74enne della provincia di Chieti.

Gli attualmente positivi sono 22mila: 184 i ricoverati in area medica (+6 nelle ultime 48 ore), 22 in terapia intensiva (+2).

Dei nuovi positivi, 595 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 1.604 in provincia di Chieti, 1.256 in provincia di Pescara e 1.411 in provincia di Teramo.

La zona gialla è sempre più vicina: per superare la soglia limite anche del terzo e ultimo parametro che tiene la regione in zona bianca, quello del tasso di occupazione dei posti letto in area medica, mancano soltanto 14 degenti (il limite è fissato a 198, che equivale al 15%). Gli altri due parametri sono stati già superati: come detto, è salito a 22 il numero dei ricoverati in terapia intensiva su un limite di 18 (il 10%); l'incidenza settimanale dei casi ogni centomila abitanti è abbondantemente oltre la soglia di 50: con la nuova impennata dei casi di inizio anno ha addirittura raggiunto e superato la quota di mille.