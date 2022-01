Palazzetto viale Ovidio, affidati i lavori per il completamento. Inizio cantiere a febbraio.

Entro il mese di febbraio inizieranno i lavori di completamento del palazzetto dello sport di viale Ovidio.

A darne l’annuncio il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore allo Sport, Vito Colonna.

Il cantiere dovrà essere riconsegnato in quattro mesi.

La commissione di gara ha, infatti, concluso l’iter per l’affidamento delle opere per un importo di 540 mila euro grazie ai quali si potrà procedere alla realizzazione della parte impiantistica, alla sistemazione degli interni e della pista di pattinaggio, mentre nei prossimi giorni si procederà all’installazione degli infissi. “Si tratta di interventi possibili grazie all’impegno dell’amministrazione che ha richiesto e ottenuto un finanziamento di mezzo milione nell’ambito del bando ‘Sport e periferie’, integrato con risorse dell’ente comunale – spiegano sindaco e assessore - L’obiettivo è restituire alla città un impianto moderno, funzionale e sicuro per il quale, complessivamente, è stata investita una cifra di circa 1,5 milioni di euro, situato in un'area strategica, in cui insistono anche la piscina comunale e il circolo tennis che saranno oggetto di lavori di riqualificazione e ammodernamento con i finanziamenti del Fondo complementare del Pnrr".

Speriamo sia la volta buona.

A luglio 2019, l'allora assessore allo sport Vittorio Fabrizi aveva annunciato che ci sarebbe voluto circa un anno per completare le opere necessarie alla riapertura. "Sono previsti due interventi", aveva chiarito Fabrizi; "il primo, prevede l’adeguamento sismico della struttura: stiamo definendo gli ultimi passaggi per l’approvazione del progetto esecutivo. Il secondo, invece, attiene alla sostituzione e al miglioramento degli impianti e degli spogliatoi: in questo caso, il progetto esecutivo è già stato approvato. Con la variazione di bilancio approvata in Consiglio comunale, sono stati destinati alle opere i 500 mila euro del Bando ‘Periferie’ cui il Comune dell’Aquila ha risposto, incontrando parere favorevole, per un totale di 670 mila euro di lavorazioni".

Un anno dopo, però, il palazzetto era ancora chiuso.

A settembre 2020, dunque, Biondi e Fabrizi annunciarono l'avvio dei lavori di adeguamento sismico per 500mila euro. "Va avanti il programma di recupero degli impianti sportivi aquilani – dichiararono Biondi e Fabrizi – l’intervento sul palazzetto dello sport di viale Ovidio rappresenta lo step decisivo per la sua riapertura. Durante i lavori per l’adeguamento sismico, si procederà alla gara d’appalto per le opere destinate al completamento dell’intervento, per un importo di 690mila euro. Per l’autunno 2021, al più tardi per il periodo di Natale del prossimo anno, il palasport di viale Ovidio dovrebbe essere di nuovo operativo".

L'autunno 2021 è passato, e così le feste natalizie: oggi, l'annuncio dell'affidamento delle opere per la realizzazione della parte impiantistica, la sistemazione degli interni e della pista di pattinaggio. Tra quattro mesi, l'augurio è che si possa davvero riaprire il palazzetto.