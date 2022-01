Covid, i dati del 3 gennaio: 1990 nuovi positivi, 3 decessi. Zona gialla ad un passo

Sono 1990, di età compresa tra 1 e 93 anni, i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, a fronte di 284 guariti; dei positivi odierni, 1368 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (si tratta di una 91enne e di una 78enne della provincia di Teramo, mentre il terzo risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 23703 (nel totale sono ricompresi anche 15674 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche): 194 pazienti (+10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 22 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 23487 (+1693 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2473 tamponi molecolari (1743178 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 13218 test antigenici (1864032): il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 12.68 per cento.

Del totale dei casi positivi, 26544 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+194 rispetto a ieri), 29459 in provincia di Chieti (+792), 27505 in provincia di Pescara (+536), 28340 in provincia di Teramo (+375), 1179 fuori regione (+31) e 454 (+62) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

La zona gialla è oramai ad un passo: per superare la soglia limite anche del terzo e ultimo parametro che tiene la regione in zona bianca, quello del tasso di occupazione dei posti letto in area medica, mancano soltanto 4 degenti (il limite è fissato a 198, che equivale al 15%). Gli altri due parametri sono stati già superati: come detto, è stabile a 22 il numero dei ricoverati in terapia intensiva su un limite di 18 (il 10%); l'incidenza settimanale dei casi ogni centomila abitanti è invece abbondantemente oltre la soglia di 50: con la nuova impennata dei casi di inizio anno ha addirittura raggiunto e superato la quota di mille.