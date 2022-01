Screening nelle scuole: sta circolando una card che fa riferimento al gennaio 2021

La card che vedete, e che sta circolando in modo virale nelle ultime ore, fa riferimento al gennaio 2021, ad un anno fa.

Non è chiaro chi l'abbia fatta girare; tuttavia, la card sullo screening a studentesse e studenti sta facendo il giro del web, passando di pagina in pagina, da facebook a instagram, di gruppo in gruppo su what's app rimbalzata, ahinoi, anche da alcuni consiglieri comunali di maggioranza evidentemente disattenti.

In redazione, stiamo ricevendo decine di telefonate di chiarimento di genitori spaesati: lo ribadiamo, si tratta di una card risalente al gennaio 2021, all'anno passato.

Come indicato nella circolare firmata dal governatore Marco Marsilio che posticipa il ritorno a scuola il 10 gennaio, lo screening dovrebbe tenersi nei giorni 7-8 e 9 di gennaio, "mediante testing anticovid antigenici rapidi di ultima generazione, con alta specificità e sensibilità"; ad oggi, però, non sono state fornite ancora indicazioni chiare.