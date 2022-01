L'Aquila: vaccini anche senza prenotazione per la fascia d'età dai 5 agli 11 anni; screening scuole il 7-8 e 9 gennaio

Oggi pomeriggio è previsto l'open day vaccinale dedicato alla fascia di età dai 5 agli 11 anni: i bambini potranno accedere al centro di San Vittorino ed essere vaccinati senza prenotazione.

Per favorire la campagna riservata ai più piccoli, il libero accesso sarà esteso anche ai pomeriggi di ogni mercoledì, venerdì e sabato, dalle 15 alle 18:30, come anticipatp al Centro dalla responsabile del centro vaccinale Chiara Pasanisi; la Asl si è organizzata in modo da evitare code e tempi di attesa lunghi, allestendo due file diverse, visto che resta in vigore anche la modalità con appuntamento.

I genitori devono riempire un modulo che si trova in sede: se uno dei due non è presente, serve una delega con fotocopia del documento di identità.

Intanto, vanno avanti le riunioni per organizzare lo screening sulla popolazione scolastica, che si svolgerà venerdì, sabato e domenica, prima del rientro in classe del 10 gennaio: oggi si riunisce il Comitato ristretto dei sindaci, ci saranno a disposizione team dell'Esercito con il coordinamento della struttura commissariale della Regione e le somministrazioni dei tamponi rapidi per alunni e docenti, su base volontaria, si terranno nei drive through di Monticchio e Preturo.