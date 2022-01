Rientro a scuola, Flc Cgil: “Si naviga a vista, serve un piano di azione organico”

Riapertura in sicurezza delle scuole e immediata istituzione di una tavolo nazionale per definire un piano di azione organico che garantisca a tutti, e nella stessa misura, il diritto allo studio. A chiederlo è la FLC CGIL della provincia dell’Aquila che, per bocca della segretaria Miriam Anna Del Biondo, torna a puntare il dito contro la gestione governativa dell’emergenza Covid nelle scuole.

Proprio oggi il CdM detterà le nuove misure sul rientro a scuola. Il Governo sembrerebbe intenzionato a introdurre modifiche al regime di quarantena e auto-sorveglianza per i vaccinati lasciando invariato il calendario scolastico. Sembrerebbe accantonata, almeno per ora, la proposta di alcune regioni di far slittare la riapertura per raffreddare il picco di contagi. Dirimente, secondo i governatori regionali, potrà essere solo il parere del Comitato Tecnico Scientifico.

Misure “inefficaci” per il sindacato che critica fortemente l’incontro di ieri, 4 gennaio, con il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. “Di fronte a una situazione grave che impone misure tempestive e indicazioni chiare - commenta Del Biondo - il Ministro si è sottratto al dibattito senza dare informazioni alle organizzazioni che rappresentano le lavoratrici e i lavoratori della scuola. E’ necessario un piano organico che non lasci margine di discrezionalità alla regioni e invece già sulla data del rientro si è agito in ordine sparso, con alcuni governatori, come Marsilio, che hanno posticipato il rientro al 10 gennaio. Senza un cambio di rotta rischiamo di andare verso un’autonomia differenziata a discapito del diritto allo studio”.

Nel mirino anche la misura, ritenuta discriminatoria, per gli studenti non vaccinati sottoposti a una quarantena di dieci giorni. “Si tratta di una semplice ipotesi - sottolinea Del Biondo - perché nulla di concreto è venuto fuori dal tavolo ministeriale. Tuttavia è inaccettabile non solo perché crea una discriminazione ma anche perché presuppone l’attivazione della dad che ha già fortemente penalizzato gli studenti delle aree interne con una scarsa connessione a internet e chi proviene da famiglie economicamente svantaggiate o impossibilitate a seguire adeguatamente i ragazzi e i bambini. Sappiamo che la didattica integrata digitale non potrà essere abbandonata del tutto ma non può essere l’unica misura di contenimento sul tavolo. Pensiamo piuttosto all’obbligo del distanziamento di almeno un metro, che è stato eliminato, e allo sdoppiamento delle classi. Il Pnrr mette a disposizione una enorme quantità di risorse che però ad oggi non si sa ancora come saranno impiegate”.

Ripristino di presidi sanitari che in ogni scuola garantiscano screening e tracciamento, potenziamento del trasporto pubblico e misure sanitarie efficaci e omogenee sono le priorità per garantire un ritorno in presenza in sicurezza. “Ma resta in piedi la piattaforma di rivendicazioni che ha portato allo sciopero dello scorso 10 dicembre. E’ necessaria non solo l’individuazione di modalità di reclutamento rapide, per la copertura di tutti i posti che sono affidati ai docenti e ATA precari ma anche certezze sull’assegnazione di organico aggiuntivo “Covid”. La proroga dei contratti non solo è arrivata il 31 dicembre, con le scuole che hanno rischiato di dover rimettere mano a tutta l’organizzazione del personale, ma scadrà il prossimo 31 marzo, e poi?”

Per il momento si naviga a vista, con la scuola che affronta il rientro in classe, e una situazione epidemiologica senza precedenti, con le stesse difficoltà di due anni fa. “La vaccinazione ha senz’altro permesso di gestire in modo più snello i contagi che pure ci sono stati. Nei primi 4 mesi di scuola tutte le scuole della rivince dell’Aquila hanno dovuto affrontare quarantene di classi e difficoltà di tracciamento anche se soltanto poche sono state costrette a chiudere. Ora la situazione dei contagi è molto grave e in queste condizioni la sola vaccinazione potrebbe non essere sufficiente. Ricordiamo che anche su questo fronte le direttive ministeriali sono state numerose e confuse con una piccola percentuale di no vax che continua ad esserci”.

“E’ necessaria - conclude Del Biondo - una regia nazionale e un tavolo operativo a livello locale. La scuola è stata impattata dall’emergenza Covid più di qualsiasi altro settore produttivo. E’ arrivato il momento di rimettere al centro l’istruzione, il diritto allo studio e alla salute per tutti e tutte”.