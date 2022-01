L’Aquila, rinnovo Citypass scaduti: ecco come fare

Il Comando di Polizia Municipale ricorda che i Citypass 2021 per la circolazione nelle Zone a Traffico Limitato, Aree Pedonali e Zone a Rilevanza Urbanistica del centro storico non sono più validi ed è pertanto necessario procedere alla richiesta dei permessi di circolazione per il 2022. A tal fine dallo scorso novembre è attivo il nuovo portale per la gestione dei Citypass, raggiungibile all’indirizzo https://serviziweb.comune.laquila.it o cliccando sul link “CITYPASS AQ” presente sulla home page del sito istituzionale del Comune dell’Aquila, nella sezione Servizi online.

Per registrarsi sul portale è necessario disporre dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o delegare una persona che ne sia in possesso a presentare la richiesta. Una volta effettuato l’accesso il cittadino avrà a disposizione un’area personale in cui potrà seguire l’iter di approvazione, scaricare l’avviso di pagamento dell’imposta di bollo e successivamente il Citypass 2022 da esporre sul veicolo. Per informazioni sul regolamento vigente o sulle aree interessate è disponibile la pagina web “Polizia Municipale. CitypassAQ” nel menù “Servizi” presente sulla home page del sito del comune; inoltre, è a disposizione la casella di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .