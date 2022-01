Lotteria Italia: biglietto vincente da 100mila euro venduto all'Aquila

Sette biglietti vincenti della Lotteria Italia 'premiano' l'Abruzzo.

Il più ricco, di seconda categoria, è stato venduto all'Aquila (serie C144953) e vale ben 100 mila euro. E poi ci sono altri sei tagliandi vincenti di terza categoria, del valore di 20 mila euro ciascuno: due sono stati venduti a Pescara (Q184364 e A284409), gli altri a Chieti (serie A057680), Poggiofiorito (E205190), Torino di Sangro (N035763) e infine Colonnella (Q115115).

In questa edizione della Lotteria Italia sono stati venduti 6.359.771 tagliandi con una crescita del +38,9%.

La vendita nella rete autorizzata di tabaccherie e ricevitorie fa segnare un +28,1% (da 3,3 a 4,3 milioni). Nel dettaglio, i biglietti venduti nei tabacchi ammontano a 3,3 milioni, il +24,4% rispetto ai 2,6 milioni del 2020, mentre i tagliandi staccati nei bar sono cresciuti del +47,7%, da 638.780 a 943.320.

Negli Autogrill - altro luogo classico per la vendita dei tagliandi della Lotteria Italia e dove ad ogni edizione finiscono sempre premi importanti - si registra una crescita record del +107%. Da notare che in Autogrill e stazioni di servizio vengono venduti circa il 12% dei biglietti totali (erano l'8% nella scorsa edizione). Segno meno invece per l'acquisto online: via internet la vendita segna infatti un meno 30,6%.

Tra le grandi città, Roma si conferma ancora una volta la capitale per vendita di biglietti: ben 911.390 i tagliandi acquistati; seguono Milano con 472.260 e Napoli con 308.620. In top five infine anche Torino con 249.040 biglietti e Bologna con 209.230. Oltre quota 100 mila tagliandi staccati si piazzano anche Firenze (141.920), Frosinone (130.430), Salerno (128.880), Verona (119.780) e infine Brescia (111.260).