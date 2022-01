Covid, 1540 positivi nelle ultime 24 ore e 4 decessi: crescono ancora i ricoveri

Sono 1540 i casi di positività al Covid registrati oggi in Abruzzo, di età compresa tra 2 mesi e 98 anni, a fronte di 530 guariti; dei positivi odierni, 1024 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido

Un dato che risente, evidentemente, dei pochi tamponi processati nella giornata dell'Epifania: in effetti, nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2904 tamponi molecolari e 8826 test antigenici. A restituire la gravità dell'emergenza contagi che sta vivendo la Regione è il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, salito al 13,47 per cento.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra altri 4 casi: si tratta di un 90enne della provincia di Teramo e di un 83enne della provincia dell’Aquila, il terzo è residente fuori regione, mentre l’ultimo risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl.

Cresce ancora la pressione sugli ospedali: dei 38983 cittadini abruzzesi attualmente positivi, 269 (+21 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 25 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 38689 (+984 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi odierni, 296 fanno riferimento a cittadini residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 416 in provincia di Chieti, 479 in provincia di Pescara e 251 in provincia di Teramo.