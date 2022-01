Speranza ha firmato l'ordinanza: da lunedì 10 gennaio, Abruzzo in zona gialla

Come ampiamente annunciato, da lunedì 10 gennaio l'Abruzzo è in zona gialla; d'altra parte, da giorni erano stati sforati tutti e 3 i parametri che tenevano la regione in zona bianca: superata la soglia del 15% di posti letto occupati in area medica - oggi sono 269 su un limite di 198 - quella del 10% di degenti in terapia intensiva - 25 su un limite di 18 - e, infine, quella sull'incidenza settimanale di casi ogni centomila abitanti, oltre il limite di 50: si è abbondamente andati oltre la quota di 1000.

In serata, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza.

In 'giallo' sono finite anche Toscana, Emilia Romagna e Valle d’Aosta che, dunque, si andranno ad affiancare alle 9 regioni e 2 province autonome che già erano uscite dalla zona 'bianca' (Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, PA di Trento, PA di Bolzano, Marche, Lazio, Calabria e Sicilia).

Dal 10 gennaio. dunque, resteranno in bianco soltanto 6 regioni: Molise, Puglia, Sardegna, Basilicata, Umbria e Campania (ma con queste ultime 2 quasi a forte rischio giallo dal 17 gennaio).

Va specificato che con l'obbligo di mascherina all'aperto anche in zona bianca non c'è più di fatto alcuna distinzione tra le due zone a livello di misure anti-contagio.