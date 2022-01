Covid, 5479 positivi nelle ultime 24 ore e 4 decessi: crescono ancora i ricoveri

Sono 5479 i casi di positività al covid-19 riscontrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore, di età compresa tra 1 mese e 103 anni, a fronte di 192 guariti; di questi, 4450 sono emersi da test antigenico.

Purtroppo, ci sono stati altri 4 decessi, di età compresa tra 36 e 87 anni: 1 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Pescara e uno risalente ai giorni scorsi.

Sono stati eseguiti 7422 tamponi molecolari e 37981 test antigenici.

Gli attualmente positivi sono 44265 attualmente positivi: 282 ricoverati in area medica (+13 rispetto a ieri), 27 in terapia intensiva (+2); 43956 abruzzesi sono in isolamento domiciliare.

Dei nuovi positivi, 976 fanno riferimento a cittadini residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 1617 a Chieti, 1123 a Pescara, 1506 a Teramo.