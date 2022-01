L’Aquila, misure per lo smaltimento e la raccolta rifiuti in caso di positività al Covid

Asm spa L'Aquila vicina all'utenza anche nei momenti di difficoltà. L'azienda, infatti, per far fronte all'epidemia, chiede collaborazione a tutti nel rispettare le misure sulla raccolta differenziata.

Chi è posotivo al Covid 19 non deve fare la raccolta differenziata. Deve contattare l'Asm Spa tramite email o al numero 08624459219 per il ritiro dei rifiuti.

Il servizio è rivolto ai cittadini dei comuni gestiti da Asm Spa L’Aquila e tutte le frazioni, Campotosto, Montereale, Capitignano, Pizzoli e San Pio delle Camere.

Tutti i rifiuti devono essere conferiti in doppio o triplice sacco nero, chiusi con molta attenzione possibilmente con nastro adesivo o lacci.

Come avviene il ritiro dei rifiuti:

la persona positiva al covid 19, deve contattare telefonicamente o per email Asm Spa per il ritiro dei rifiuti presso il proprio domicilio

l’operatore telefonico darà tutte le indicazioni e il giorno di raccolta

il giorno stabilito, gli operatori chiameranno prima di arrivare presso il domicilio

i rifiuti (ben chiusi in sacchi neri) vanno lasciati fuori dall’uscio di casa

Ricordiamo che le persone posotive al Covid 19 non devono utilizzare i contenitori condominiali per conferire i rifiuti, gli addetti di Asm spa salgono al piano dell’utente.