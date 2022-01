Poggio Picenze, screening studenti: nessun positivo tra primaria, nido e materna

Nessun positivo è stato registrato, nel corso dello screening effettuato nella mattinata di sabato 8 gennaio sulla popolazione scolastica di Poggio Picenze.

Nel piccolo comune in provincia dell'Aquila, a sottoporsi ai tamponi, sono stati 68 tra alunni, docenti e personale scolastico.

Oltre ai bambini iscritti alla scuola primaria, sono stati coinvolti anche i bambini che frequentano nido e materna, attraverso l’utilizzo di specifici tamponi salivari acquistati appositamente dall’amministrazione comunale, con il supporto della Afm Spa.

Una decisione, quella di somministrare i tamponi anche ai più piccoli, “presa senza indugi per consentire un rientro a scuola in totale sicurezza - spiegano il primo cittadino Antonello Gialloreto e l’assessore con delega alla scuola Paolo Marcotullio - e che ha avuto riscontro positivo tra i molti genitori che, con senso civico, hanno deciso di sottoporre i propri figli allo screening".

"Ringraziamo il personale sanitario per essersi messo immediatamente a disposizione per la realizzazione di questa importante iniziativa - aggiungono-, ma anche l'Afm nella persona della presidente Alessandra Santangelo, per averci permesso di reperire i tamponi per bocca destinati ai più piccoli, facilmente e in tempi celeri".