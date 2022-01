Scuole, dopo due giorni di screening 3519 tamponi effettuati con 72 positivi

A chiusura dei primi due giorni di screening sulla popolazione scolastica dell'Aquila con età superiore ai 6 anni sono, in totale, 3519 i tamponi antigenici somministrati (1.382 nella giornata di venerdì e 2.137 sabato), di cui 72 risultati positivi (pari al 2%); 12 i test annullati.

L’iniziativa verrà riproposta domani, domenica 9 gennaio, con orario continuato dalle 9 alle 17:30, nei due drive through all'aerporto di Preturo e all'ex multisala Garden a Monticchio.

In base alle indicazioni fornite dall’Azienda sanitaria non dovranno sottoporsi a tampone coloro che abbiano sintomi che indichino un’infezione da Covid-19, chi è attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo, chi si è sottoposto recentemente a tampone e sia in attesa di risposta o chi ha già programmato una data per un tampone, nonché chiunque sia in quarantena o in isolamento.

Per essere ammessi alle linee di prelievo dello screening, occorrerà presentarsi con un documento di identità valido e con la tessera sanitaria. Bisognerà inoltre compilare un modulo che sarà disponibile, oltre che ai punti di prelievo, anche sul sito internet del Comune all’indirizzo: https://www.comune.laquila.it/pagina1961_screening-per-le-scuole-3-6-gennaio-2021.html