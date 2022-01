Covid, i dati del 9 gennaio in Abruzzo: 4630 positivi, 7 decessi e 425 guariti

Sono 4630 i casi di positività riscontrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore, di età compresa tra 4 mesi e 101 anni, a fronte di 425 guariti; di questi, 3593 sono emersi da test antigenico.

Purtroppo, si registrano altri 7 decessi (di età compresa tra 76 e 88 anni): 2 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara, 3 in provincia di Teramo e uno risalente ai giorni scorsi

Sono stati eseguiti 5661 tamponi molecolari e 59817 test antigenici.

Gli attualmente positivi sono 48460: 291 i ricoverati in area medica (+9 rispetto a ieri), 27 in terapia intensiva (invariato); 48042 abruzzesi sono in isolamento domiciliare.