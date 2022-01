Dakar 2022, 7a tappa difficile per i fratelli Totani: l'equipaggio tiene, 56esimo posto assoluto in generale

La settima tappa della Dakar 2022 si è rilevata davvero complicata per l'equipaggio dei fratelli aquilani Tito e Silvio Totani.

In una frazione che i motociclisti hanno definito critica per la navigazione, ci sono diverse cose che non andate per il verso giusto.

Si è tornati alle direttive iniziali; dunque, il percorso che si sono trovati di fronte i fratelli Totani è stato segnato da dune rotte dai camion, tanta polvere e fesh fesh. A complicare le cose ci si è messa anche la pompa della benzina della Nissan Patrol che ha dato qualche problema durante la speciale, proprio nel momento del bisogno ovvero sulle dune; ciò ha portato ad un insabbiamento che ha fatto perdere quasi un'ora all'equipaggio aquilano.

Per fortuna, nella parte finale le piste e un veloce check della macchina hanno permesso di recuperare il tempo perso e di concludere al 62° posto una giornata decisamente difficile.

La costanza di risultati, tuttavia, sembra pagare; infatti, il tempo dell'ultima tappa vale due posizioni, e un 56° posto di prestigio nella classifica generale.