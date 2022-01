Covid: ecco lo studio dell'Istituto superiore di Sanità che certifica l'efficacia dei vaccini

Che i vaccini siano efficaci per combattere l'infezione da Sars-Cov 2 viene confermato da importanti studi internazionali.

Tra gli altri, è interessante sfogliare l'approfondimento prodotto dall'Istituto superiore di Sanità e che porta la data del 21 dicembre 2021.

Valutando l'incidenza delle diagnosi ogni 100mila abitanti, lo studio dimostra che a fronte di un tasso di 2.056,20 casi per gli ultraottantenni non vaccinati, con ciclo completo di vaccinazione e dose booster si scende a 171,3; con ciclo completo entro 120 giorni il tasso si attesta a 345,5, oltre i quattro mesi a 564,4.

In termini di ospedalizzazioni, per la stessa fascia di età si va da una incidenza di ricoveri di 568,5 ogni 100mila abitanti per i non vaccinati ad un tasso di 13.7 per chi ha completato il ciclo vaccinale con dose booster.

Ancor più emblematica l'incidenza dei ricoveri in terapia intensiva: a fronte di un tasso di 30,9 ogni 100mila abitanti per i non vaccinati, si scende allo 0,4 per coloro che abbiano completato il ciclo vaccinale con dose booster; ci si attesta a 3,9 per gli ultraottantenni che hanno fatto la doppia dose vaccinale da meno di 120 giorni, e a 3,1 per chi ha avuto la seconda dose da più di quattro mesi.

Infine i decessi: il tasso di mortalità per gli ultraottantenni non vaccinati che abbiano contratto il covid è di 218,9 ogni 100mila abitanti; si scende a 3,4 per coloro che abbiano concluso il ciclo vaccinale con dose booster.

L'andamento è simile per le altre fasce d'età.

Si prenda la fascia 60-79 anni: l'incidenza delle diagnosi per i non vaccinati ogni 100mila abitanti è pari a 1.780,50; con ciclo completo di vaccinazione e dose booster si scende a 249,7; con ciclo completo entro 120 giorni il tasso si attesta a 498,8, oltre i quattro mesi a 667,3.

Per ciò che attiene le ospedalizzazioni, per la stessa fascia di età si va da una incidenza di ricoveri di 233,1 ogni 100mila abitanti per i non vaccinati ad un tasso di 14.1 per chi ha completato il ciclo vaccinale con dose booster.

Guardando all'incidenza dei ricoveri in terapia intensiva, a fronte di un tasso di 48,6 ogni 100mila abitanti per i non vaccinati, si scende allo 2,8 per coloro che abbiano completato il ciclo vaccinale con dose booster; ci si attesta a 2,4 per gli ultraottantenni che hanno fatto la doppia dose vaccinale da meno di 120 giorni, e a 3,6 per chi ha avuto la seconda dose da più di quattro mesi.

Per non parlare dei decessi: il tasso di mortalità dei non vaccinati per la fascia d'età 60-79 è di 35,4 ogni 100mila abitanti; si scende a 3,9 per coloro che abbiano concluso il ciclo vaccinale con dose booster.

In termini generali, a fronte di una incidenza di 2.371,79 diagnosi ogni 100mila abitanti, si scende a 674,3 per chi abbia completato il ciclo con dose booster (639,6 per chi abbia completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, 1.119,30 per chi abbia avuto la seconda dose da più di quattro mesi); il tasso di ospedalizzazioni dei contagiati è di 143,2 per i non vaccinati: scende a 8,3 per chi abbia completato il ciclo con la terza dose. I ricoveri in terapia intensiva scendono da 19,6 ogni 100mila abitanti per i non vaccinati a 1 per chi abbia avuto la dose booster; i decessi scendono da 28,3 ogni 100mila abitanti per i non vaccinati contagiati a 1,5 per chi ha completato il ciclo vaccinale con terza dose (2,2 per chi ha avuto la seconda dose da meno di quattro mesi, 3,3 per chi l'ha avuta da più di 120 giorni).

Numeri che parlano da soli.

Altra analisi interessante attiene alla stima dell'efficacia vaccinale con intervallo di confidenza al 95%.

Ebbene, per gli ultraottantenni l'efficacia per ciò che attiene le diagnosi è dell'83,4% per i vaccinati con ciclo completo entro 90 giorni, dell'85,1% con ciclo completo da 91 a 120 giorni, dell'81,6% con ciclo completo da più di 120 giorni e addirittura del 94,5% con ciclo completo con dose booster; per la fascia d'età dai 60 ai 79 anni, l'efficacia è dell'83,1% per i vaccinati con ciclo completo entro 90 giorni, dell'71,2% con ciclo completo da 91 a 120 giorni, del 60,4% con ciclo completo da più di 120 giorni e dell'88,6% con ciclo completo con dose booster.

Scendendo alla fascia d'età dai 40 ai 59 anni, l'efficacia è dell'82,4% per i vaccinati con ciclo completo entro 90 giorni, dell'74,2% con ciclo completo da 91 a 120 giorni, dell'57,4% con ciclo completo da più di 120 giorni e del 84,2% con ciclo completo con dose booster. Infine, la fascia d'età dai 12 ai 39 anni: l'efficacia, e sempre per ciò che attiene le diagnosi, è dell'82,3% per i vaccinati con ciclo completo entro 90 giorni, dell'70,3% con ciclo completo da 91 a 120 giorni, dell'54,4% con ciclo completo da più di 120 giorni e del 79,2% con ciclo completo con dose booster.

In termini generali, l'efficacia dei vaccini per contrastare il virus è dell'82,7% per coloro che abbiano avuto la seconda dose entro 90 giorni, del 71,7% con ciclo completo da 91 a 120 giorni, del 57,5% con ciclo completo da più di 120 giorni e dell'86,6% con ciclo completo con dose booster.

Guardando invece alla possibilità di contrarre la malattia in forma severa, il vaccino è efficace per evitare decorsi critici - in termini generali - al 95,7% per coloro che abbiano avuto la seconda dose entro 90 giorni, al 92,6% con ciclo completo da 91 a 120 giorni, all'88,1% con ciclo completo da più di 120 giorni e al 97% per coloro che abbiano avuto anche la dose booster.

Approfondendo le fasce d'età più problematiche: per gli ultraottantenni, il vaccino è efficace per evitare una malattia severa all'84,6% con ciclo completo entro 90 giorni, all'88,9% con ciclo completo da 90 a 120 giorni, all'89,5% con ciclo completo da più di 120 giorni e al 98,4% con la somministrazione della dose booster; per i soggetti dai 60 ai 79 anni, le percentuali si attestano al 96,2% con ciclo completo entro 90 giorni, al 91,1% con ciclo completo da 90 a 120 giorni, all'87% con ciclo completo da più di 120 giorni e al 92 con la somministrazione della dose booster.