Draghi difende scelte del Governo: “Priorità è tenere le scuole aperte”

Nella conferenza stampa indetta per fare il punto sugli ultimi provvedimenti anti-Covid adottati dal Governo, il premier Mario Draghi ha difeso la scelta di tenere le scuole aperte contro cui si sono scagliati nei giorni scorsi regioni sindacati e presidi.

“Il Governo sta affrontando la sfida della pandemia con un approccio diverso al passato grazie ai vaccini. Vogliamo essere cauti ma anche minimizzare gli effetti economici, sociali e gli effetti sui ragazzi e sulle ragazze che hanno risentito più di tanti altri delle chiusure dal punto vista psicologico e della formazione. La scuola è fondamentale per la nostra democrazia, va tutelata, protetta non abbandonata.”, le parole del Presidente del Consiglio che ha puntato il dito contro la dad, “un sistema che va usato in casi di estrema gravità ma che crea profonde disuguaglianze destinate a durare, condizionando le condizioni lavorative e salariali”.

Sulle polemiche dei giorni scorsi Draghi ha inteso precisare che “tutto quello che si è deciso sulla scuola si fonda sul dialogo continuo e costruttivo con enti territoriali, regioni e comuni. La priorità del Governo è che la scuola sia aperta e in presenza. Non ha senso chiudere la scuola prima di chiudere tutto il resto e oggi non ci sono i motivi per tornare a un lockdown generalizzato. Probabilmente - ha aggiunto - ci sarà un aumento delle classi che andranno in dad ma bisogna respingere un ricorso generalizzato alla didattica a distanza”.

Per il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, l’opposizione da parte degli enti territoriali che hanno chiesto a gran voce di posticipare il rientro, non è stata in realtà così diffusa. “Soltanto il 3,07% di tutti comuni hanno emesso ordinanze di chiusure”. E parte la Sicilia, che oggi ha deciso per un ulteriore slittamento di due giorni del rientro in classe, e la Campania, dove il Tar ha sospeso l’ordinanza di chiusura accogliendo il ricorso del Governo “le lezioni sono riprese ovunque”.

Per Bianchi il Governo non è rimasto fermo. Vaccinazioni, assunzioni e stabilizzazione del personale le misure su cui l’esecutivo ha posto l’attenzione per mettere le scuole nelle condizioni di funzionare. “Ricordo che il numero di insegnanti sospesi perché non vaccinati rappresentano lo 0,72% del corpo docenti. Inoltre il 75% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni hanno già completato il ciclo vaccinale primario, l’85% hanno fatto solo una dose. Appena arrivata l’autorizzazione dall’Ema abbiamo iniziato anche le vaccinazioni dei più piccoli e nel decreto dello scorso 5 gennaio abbiamo regolato la quarantena per fasce di età e quindi condizione vaccinale, prevedendo il ricorso ad alcuni strumenti compreso quello della dad, utile se limitata nel tempo e integrata nei piani educativi della scuola”.

Il ministro ha anche fornito i dati sui contagi registrati tra la popolazione scolastica. “Ad oggi gli assenti perché positivi o in quarantena sono circa il 6% tra i docenti, e il 4,5% tra gli studenti. Stiamo controllando le situazioni perché abbiamo operato con attenzione in tutto questo periodo, e ad oggi non ci sono dati tali da richiedere la chiusura delle scuole”.

“Abbiamo molto a cuore i nostri ragazzi e ci stiamo adoperando per tutelarli.”, ha concluso Bianchi.

Sul punto è intervenuto anche Franco Locatelli, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico. “Sulla scuola ho letto di voci critiche all’interno del Cts sulla riapertura della scuola. Da quando coordino il Comitato Tecnico Scientifico il tema scuola è stato affrontato in 7 riunioni diverse e ogni volta c’è stata una posizione unanime che sottolineava la priorità della tutela della didattica in presenza, alla luce del danno in termini di percorso educativo e formativo ma anche in termini di strutturazione della personalità e del rischio di deprivazione psico - affettiva che gli studenti sviluppano in mancanza di momenti di socializzazione. Per questo nel Cts non c’è mai stata una posizione contraria alla riapertura della scuola”.