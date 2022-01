Covid, 3610 nuovi positivi e 1 decesso. Abruzzo vicino alla zona arancione

Sono 3610 i casi di positività al Covid registrati oggi in Abruzzo, di età compresa tra 2 mesi e 105 anni, a fronte di 480 guariti; dei positivi odierni, 2565 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso: si tratta di un 63enne residente fuori regione.

L'Abruzzo è oramai ad un passo dalla zona arancione: sforata da giorni la soglia dell'incidenza settimanale dei casi ogni 100 mila abitanti, oggi si è andati oltre il limite del 20% di posti letto occupati in terapia intensiva, sebbene per un solo paziente: sono 37, due in più rispetto a ieri. I ricoverati in area medica sono 349, invece, 11 in più nelle ultime 24 ore: altri 48 degenti, dunque, e si supererà anche l'ultima soglia, quella del 30% di posti occupati, appunto, in area medica.

Gli attualmente positivi sono 60747.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 5360 tamponi molecolari e 24057 test antigenici: il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 12.28 per cento.

Del totale dei casi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, 656 fanno riferimento a cittadini residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 1154 in provincia di Chieti, 855 in provincia di Pescara e 813 in provincia di Teramo.