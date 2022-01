Covid: 3835 positivi nelle ultime 24 ore, 2 decessi e 976 guariti

Sono 3835 i casi di positività al covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, di età compresa tra 2 mesi e 99 anni, a fronte di 976 guariti.

Purtroppo, si registrano altri due decessi: si tratta di una 76enne in provincia di Chieti e un 73enne in provincia di Pescara.

Eseguito 9540 tamponi molecolari e 23233 test antigenici.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 65753: 375 i degenti ricoverati in area medica (+25 rispetto a ieri), 38 in terapia intensiva (-3 nelle ultime 24 ore).

Dei nuovi casi riscontrati, 714 fanno riferimento a cittadini residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 997 in provincia di Chieti, 800 in provincia di Pescara e 1168 in provincia di Teramo.