Centrale 118: Biondi risponde al Pd su pagine istituzionali Comune. E' polemica

Utilizzo del sito internet istituzionale e della pagina facebook del Comune dell'Aquila per alimentare una polemica politica di parte.

Succede anche questo, all'Aquila.

In queste ore, c'è stato un confronto piuttosto acceso tra il Partito Democratico e il sindaco Pierluigi Biondi rispetto al progetto di realizzazione della centrale operativa del 118 all'ospedale San Salvatore di recente approvato dalla Asl 1 [qui, l'approfondimento]. Ebbene, per rispondere ai dem - ed in particolare alla deputata Stefania Pezzopane - il primo cittadino ha diramato un comunicato stampa che è stato poi pubblicato ieri pomeriggio sul sito internet istituzionale dell'Ente e sulla pagina facebook.

Una scelta quantomeno irrituale, che ha scatenato un vespaio di polemiche; tant'è vero che, stamane, il post è sparito dalla pagina facebook (è ancora pubblicato, però, sul sito istituzionale del Comune dell'Aquila).

"Siamo progressisti, democratici, siamo menti libere ed aperte e non abbiamo paura delle continue sfuriate del sindaco, dei suoi mediocri e ripetitivi attacchi personali, peraltro resi pubblici attraverso il sito e la pagina facebook istituzionali del Comune usati impropriamente. Se avesse un po’ di equilibrio ed un po’ di rispetto per l’istituzione che amministra, eviterebbe di usare luoghi di mera comunicazione istituzionale per suoi attacchi personali", l'affondo di Stefania Pezzopane; "tra l’altro, si è fatto ricorso al mezzuccio tardivo di rimuovere il post dopo la valanga di critiche ricevute. Ma lui è così, considera il Comune come un feudo, dove le sue scorribande non risparmiano nulla, nemmeno gli spazi della comunicazione istituzionale. Ma anche qui si evidenzia un altro suo punto debole, l’idea del partito che si fa stato ed occupa ogni spazio" ha aggiunto Pezzopane.

"La nuova centrale del 118 è una necessaria ed urgente iniziativa che va rapidamente realizzata. Lavoreremo come sempre affinché, dopo la tardiva presentazione del progetto, si arrivi in breve alla inaugurazione. Lo vuole la nostra comunità, ne hanno bisogno i nostri competenti e generosi operatori che vanno ringraziati perché sono al servizio del territorio tutti i giorni, in una struttura assolutamente insufficiente. La politica dovrebbe essere unita per raggiungere rapidamente l’obiettivo, visto che sono a disposizione risorse già dal post terremoto grazie ad una importante iniziativa della Regione Emilia Romagna a cui sono seguite le azioni della precedente amministrazione regionale", ha ribadito in una nota la deputata dem.

"Biondi, però, ha attitudine a trasformare il bene in male e in occasione della presentazione del progetto ha fatto una inopportuna e stucchevole polemica elettorale basata su voluta disinformazione. Abbiamo quindi puntualmente replicato punto per punto, ma colpito dagli argomenti spinosi da noi recati, ha reagito sfornando un altro comunicato stampa carico di odio e supponenza. Ormai è la quotidianità, Biondi non riesce proprio a comprendere che non ci ammaliano le sue ossessive autocelebrazioni, ne’ tantomeno ci spaventano i suoi modi aggressivi".

Nel comunicato dei parlamentari e consiglieri regionali del Partito Democratico - ha rivendicato Pezzopane - "si ponevano temi seri su cui il sindaco prova a glissare ma in realtà ci scivola sopra e cade iroso. La Regione Abruzzo a guida Marsilio in pochi mesi ha finanziato, appaltato e inaugurato un ospedale Covid a Pescara con appalto di 13 milioni di euro; all’Aquila, in tre anni, è riuscito solo a definire un progetto esecutivo del 118, nonostante - come ha spiegato l’ex assessore Paolucci - il 118 fosse già negli atti di programmazione. Nel comunicato stampa Biondi non dedica una sola parola a questo tema. E d’altra parte cosa può dire? Ha avallato sempre tutto quello che Marsilio ha fatto. A tre anni dall’insediamento del governatore, la sanità aquilana ha dovuto sopportare di tutto - nell’assoluto silenzio assenso del primo cittadino - ivi compreso, in piena pandemia, il defenestramento dell’ex direttore Testa (scelto da FdI ) per i giochi di potere della destra. D’altronde quando Marsilio decideva l’investimento milionario a Pescara, il sindaco era distratto. Era distratto anche quando medici e personale si ammazzavano di lavoro ed i malati covid venivano ricoverati nella chiesetta dell’ospedale, era distrattissimo quando c'era la fila delle ambulanze fuori dal pronto soccorso ed i malati non potevano essere assistiti".

"Se tagliano i posti letto alla clinica neurologica e la declassano, se i pazienti oncologici devono attendere mesi per un intervento urgente, io non faccio finta di nulla; se a causa delle mancate assunzioni non ci sono le sostituzioni io ci sono, e ci sarò ancora per difendere L’Aquila. Biondi non sopporta che la si pensi diversamente da lui: basta contraddirlo perché in lui scatti la vera indole, quella che lo porta ad aggredire fisicamente un ragazzo ad una manifestazione o in discoteca, a fare e commissionare al suo partito o ai capigruppo attacchi personali per chi per lui costituisce un pericolo. L’aggressività e la prepotenza politica sono segni di debolezza, l’eredità politica e gli insegnamenti di un maestro politico come David Sassoli ci indicano la strada da seguire".