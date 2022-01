A24: chiusura notturna tratta Tornimparte – L’Aquila Ovest

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per i lavori di adeguamento sismico del viadotto Genzano, dalle ore 22:00 di domani martedì 18 gennaio alle ore 06:00 del giorno successivo, sarà disposta la chiusura al traffico in entrambe le direzioni di marcia della tratta autostradale compresa tra gli svincoli di L’Aquila Ovest e di Tornimparte e viceversa.

Conseguentemente, nel giorno e negli orari sopra indicati, per i veicoli provenienti da Roma/A25 e diretti verso L’Aquila/Teramo sarà disposta l’uscita obbligatoria dall’autostrada A24 allo svincolo di Tornimparte, mentre per tutti i veicoli provenienti da Teramo e diretti verso A25/Roma sarà disposta l’uscita obbligatoria dall’A24 allo svincolo di L’Aquila Ovest; per entrambe le percorrenze si consiglia di utilizzare la SS17 e la SP1 Amiternina per Villagrande da e per L’Aquila.

Nella circostanza il traffico presso la Frazione di Villagrande sarà gestito in regime di senso unico alternato, mediante movieri, da parte di personale appositamente incaricato da SdP.