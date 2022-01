Covid, 1527 positivi e 6 decessi: crescono ricoveri in area medica

Sono 1527 i casi di positività al Covid registrati oggi in Abruzzo, di età compresa tra 2 mesi e 96 anni, a fronte di 723 guariti; dei positivi odierni, 852 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.

Il dato risente del minor numero di tamponi molecolari e test antigenici somministrati nelle ultime 24 ore: il tasso di positività, comunque, è sceso al 9.78%.

Purtroppo, il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi, di età compresa tra 64 e 91 anni: 2 residenti in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo e 1 fuori regione.

Crescono i ricoveri in area medica: gli attualmente positivi in Abruzzo sono 69874, di questi 398 (+12 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; al contrari, scende il numero di degenti nelle terapie intensive: sono 35, 3 in meno rispetto a ieri.

Del totale dei casi positivi riscontrati oggi, 276 fanno riferimento a cittadini residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 502 in provincia di Chieti, 365 in provincia di Pescara, 342 in provincia di Teramo.