L’Aquila, presentato il Biciplan: 90 chilometri di piste ciclabili tra centro e periferie

Cento chilometri di piste ciclabili per un progetto da circa 26 milioni di euro, in parte già finanziati, con l’ambizioso obiettivo di creare collegamenti dal centro storico alla stazione ferroviaria, da via XX Settembre al polo universitario di Coppito e all'ospedale, da Roio a Pianola, dalla Villa comunale alle 99 Cannelle.

Una rete che, poi, andrà a ricollegarsi con la pista ciclabile polifunzionale che va da Capitignano a Molina Aterno.

Sono, in sintesi, gli interventi previsti dal Biciplan, costola del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), nei giorni scorsi definitivamente approvato dal Consiglio comunale.

Il piano è stato illustrato dall’assessore alla Mobilità Carla Mannetti e dall’ingegner Eleonora Laurini, che lo ha redatto, nel corso di un incontro aperto alla cittadinanza. Come già successo per il Pums, anche la stesura del Piano Urbano della Mobilità Ciclistica prevede una fase partecipativa con le istituzioni, le organizzazioni di categoria e i cittadini che avranno tempo fino al 3 febbraio per presentare le loro osservazioni. Queste ultime dovranno essere analizzate e recepite dall’unità di lavoro del Comune che il prossimo 8 febbraio presenterà la versione aggiornata del piano nel corso di un altro incontro pubblico.

Il Biciplan, che recepisce i principali interventi normativi e di indirizzo in materia di mobilità ciclabile, è uno strumento di programmazione che intende incentivare l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto principale sia per percorsi turistici che per spostamenti casa-lavoro o casa-scuola. Il piano non si limita pertanto alla sola definizione di percorsi ciclabili, ma a temi di mobilità ciclabile sotto vari aspetti. Per raggiungere queste finalità, la progettazione dei percorsi e dei tracciati tiene in considerazione la sicurezza, l’interconnessione con altri sistemi di trasporto e poli attrattori e la realizzazione dei servizi e delle attrezzature dedicate.

Nello specifico, il programma prevede 70,2 Km ( il 71% del percorso totale) di tracciati in promiscuo con i veicoli a motore. Questi percorsi ricalcheranno in parte quello delle ciclabili temporanee già realizzate, con interventi di segnaletica orizzontale, corporature e semafori da realizzare in prossimità dei punti di maggiore congestione del traffico - come via XX settembre e colle Sapone -.

Sui restanti 34,2 km (29% della rete) saranno invece realizzati tracciati in sede propria con annesse infrastrutture di rete - aree di sosta, ciclostazioni e stazioni di bike sharing con ricarica elettrica- . Tra questi c’è il progetto della greenway, la pista ciclabile presentata nel 2020 che sorgerà nella parte sud del centro storico, su un percorso che si svilupperà dal quartiere della Villa Comunale fino al Torrione passando per viale Collemaggio, via Strinella e per il parco del Forte Spagnolo. “Su questo progetto abbiamo incontrato molti ostacoli nella fase di affidamento dei lavori ma - ha assicurato - a primavera saremo pronti ad avviare i cantieri”.

“Il Biciplan è un programma integrante della pianificazione strategica urbana e rappresenta la concreta risposta a tre positive condizioni di partenza che lo definiscono come uno strumento programmatorio e pianificatorio di infrastrutture ciclistiche”, ha aggiunto Mannetti, “l'adozione di una logica di rete intesa come un approccio più efficace e coerente, abbandonando la più diffusa adozione di interventi a singhiozzo, spesso legati all'urgenza, a danno di un sistema di rete connessa e strutturata; la definizione di una strategia di piano attraverso una rete ciclabile di itinerari turistici e urbani di collegamento, realizzabili a breve ed a lungo termine e l'individuazione di percorsi secondari di collegamento di poli attrattivi o di semplice collegamento di centri abitati minori".

La registrazione dell’incontro, per chiunque volesse rivederlo, sarà disponibile sulla pagina Youtube del Pums (https://www.youtube.com/channel/UCXVtqUJ4hjf7dDXUL9AHD-w).