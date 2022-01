Tribunali a rischio soppressione, lo sciopero degli avvocati: ad Avezzano saltate già 100 udienze

Oltre cento udienze saltate ieri, al Tribunale di Avezzano, per la decisione degli avvocati del foro marsicano di scioperare avverso la soppressione del presidio giudiziario che, dal 14 settembre prossimo, dovrebbe essere accorpato al Tribunale dell’Aquila.

E’ la prima di otto giornate di mobilitazione annunciate per il mese di gennaio. Ed oggi si replica: alla mobilitazione si uniscono anche i 280 legali dell’Ordine forense di Sulmona, altro presidio in via di soppressione con i Tribunali di Lanciano e Vasto – anche qui gli avvocati sono sul piede di guerra - che verranno accorpati a Chieti, che si asterranno dalle udienze civili e penali per tre giorni.

Gli avvocati sollecitano una ulteriore proroga in attesa che si creino le condizioni per gli accorpamenti o che intervenga una nuova riforma della geografia giudiziaria che possa evitarli; d’altra parte, l’Abruzzo è l’unica Regione che ha avuto una deroga alla chiusura dei tribunali così detti minori, imposta per legge nel 2012 con l’obiettivo di ridurre i costi e tagliare gli sprechi, prima per le conseguenze del terremoto del 2009 e poi per gli eventi sismici che si sono susseguiti tra l’estate 2016 e il gennaio 2017.

“Un trasferimento del tribunale sarebbe impensabile e bloccherebbe la macchina della giustizia in modo drammatico, causando danni alla stessa funzione della giustizia”, ha denunciato il presidente dell’Ordine degli avvocati di Avezzano, Franco Colucci, che ha parlato di una adesione del 100% minacciando lo sciopero ad oltranza se gli avvocati non saranno ascoltati dal ministro della Giustizia Marta Cartabia.

Intanto, nei prossimi giorni è attesa una presa di posizione ufficiale e unitaria dei comuni marsicani che approveranno delibere di consiglio comunale in sostegno alla mobilitazione contro la chiusura dei tribunali minori che culminerà sabato prossimo, all’Aquila, con una manifestazione che si terrà in concomitanza con l’apertura del nuovo anno giudiziario.

Arrivati a questo punto, l'ultima occasione utile per una proroga sembra il decreto Milleproroghe. La deputata Pd Stefania Pezzopane ha annunciato la presentazione di un emendamento, in prima e quinta commissione alla Camera: "Il Milleproroghe è arrivato alla Camera senza la proroga per i tribunali d'Abruzzo e non è certo stato un bel segnale. Il 20 scade il termine per presentare gli emendamenti al testo del governo e il mio emendamento è già pronto per essere depositato", ha assicurato Pezzopane, "in stretto raccordo con le colleghe ed i colleghi degli altri gruppi parlamentari lavoreremo perché il governo e la ministra Cartabia cambino atteggiamento. La mobilitazione di sindaci, avvocati e parti sociali è giusta e sono come sempre al loro fianco. Purtroppo, la chiusura mostrata dalla Cartabia in tutti i passaggi degli ultimi mesi è un segno di grave disattenzione".