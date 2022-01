A L'Aquila un open day del CSV Abruzzo sul Servizio Civile

Si avvicina rapidamente il termine per la presentazione delle domande di Servizio Civile. Salvo eventuali proroghe dell'ultim'ora, la scadenza del bando è infatti prevista per le ore 14:00 di mercoledì 26 gennaio 2022.

Per cercare di fugare gli ultimi dubbi e per rispondere alle curiosità delle ragazze e dei ragazzi interessati a candidarsi, il Centro Servizi per il volontariato Abruzzo organizza a L'Aquila una giornata informativa con l'obiettivo di coinvolgere i possibili partecipanti, fornire informazioni dettagliate sui diversi progetti e offrire l'adeguato supporto per la compilazione e l'invio della domanda. L'open day si svolgerà sabato 22 gennaio dalle 10:00 alle 20:00 presso la sede del CAI – Club Alpino Italiano Sezione L'Aquila in Via Sassa, 34.

Nel corso della giornata gli operatori dell'area promozione del CSV Abruzzo saranno a disposizione per illustrare i progetti che saranno attivati presso diverse associazioni e enti locali abruzzesi, per un totale di 247 posti disponibili. Previsti anche due incontri di approfondimento, alle ore 11:00 e alle ore 18:00, in cui saranno gli stessi responsabili delle diverse sedi di attuazione a presentare le attività previste al loro interno nel corso dell'anno di servizio.

L'iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

Per informazioni: telefono: 0862.318637 e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. web: www.csvabruzzo.it; www.serviziocivile.gov.it; scelgoilserviziocivile.gov.it