L'Aquila: poliziotti della Volante feriti nel tentativo di fermare due ladri

Spari nella notte, all'Aquila.

A seguito dell’intensificazione dei controlli sul territorio disposti dal Questore, un equipaggio della squadra “volanti” ha notato un'auto sospetta in zona Casale Signorini, una Tipo di colore scuro in sosta risultata poi rubata e di proprietà della Regione Abruzzo.

Apparentemente a bordo dell'auto non c'era nessuno, ma appena i poliziotti si sono avvicinati all’auto si sono materializzate due persone che, nascostesi tra i sedili per non farsi vedere dai poliziotti, alla vista degli agenti hanno acceso prontamente il motore investendo un operatore di polizia che ha riportato la frattura scomposta della caviglia.

Seppur dolorante e claudicante, il poliziotto ha cercato di aiutare il collega nel tentativo fermare i malviventi sparando alle gomme della macchina per fermarne la corsa, ma nel frattempo anche l’altro operatore è rimasto ferito gravemente alla mano.

I due malfattori hanno abbandonato l’autovettura e si sono dati alla fuga nei boschi facendo perdere le loro tracce.

Sul posto è intervenuto prontamente personale della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica.

All’interno dell’autovettura è stata ritrovata la refurtiva della serata e con essa sono stati trovati anche numerosi oggetti al vaglio della Squadra Mobile e dell’Autorità Giudiziaria procedente, al fine di poter assicurare alla giustizia i due ladri di appartamento.

I due poliziotti hanno avuto 25 e 30 giorni di prognosi.