Covid, i dati del 22 gennaio: 3619 positivi, 96 guariti e 5 decessi

Sono 3619 i casi di positività al covid registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore, di età compresa tra 1 mese e 100 anni, a fronte di 96 guariti; di questi, 2069 emersi da test antigenico.

Purtroppo, si registrano altri 5 decessi: un 74enne in provincia di Chieti, una 75enne in provincia dell'Aquila, mentre 3 sono risalenti ai giorni scorsi e sono stati comunicati soltanto oggi dalle Asl.

Eseguiti 8467 tamponi molecolari e 21178 test antigenici.

Gli attualmente positivi sono 88391: 402 i pazienti ricoverati in area medica (+6 rispetto a ieri), 36 in terapia intensiva (+1).

Dei nuovi positivi, 673 fanno riferimento a cittadini residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 934 in provincia di Chieti, 884 in provincia di Pescara e 982 in provincia di Teramo.