Coronavirus Abruzzo, i dati del 23 gennaio: 3394 nuovi positivi e 5 decessi

Sono 3394 (di età compresa tra 1 mese e 96 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi (di età compresa tra 66 e 97 anni, 1 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo e 2 in provincia dell'Aquila).

Gli attualmente positivi sono 91614.

412 pazienti (+10 rispetto a ieri) sono ricoverati in area medica, 36 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono in terapia intensiva, 91166 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 5803 tamponi molecolari e 22160 test antigenici.

Dei nuovi positivi, 690 sono residenti nella provincia dell’Aquila, 1000 in provincia di Chieti, 806 in provincia di Pescara, 804 in provincia di Teramo, 40 fuori regione e 54 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.