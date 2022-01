Un anno dalla tragedia del Monte Velino: l'Abruzzo non dimentica

L'ultimo corpo, quello di Gianmarco Degni, venne recuperato dai soccorritori soltanto il 19 febbraio, quasi un mese dopo la tragedia.

Si chiuse così una vicenda che ha tenuto col fiato sospeso l'Abruzzo, facendo scattare una mobilitazione ad ampio raggio su scala nazionale con un enorme dispiegamento di forze a tutti i livelli.

E' passato un anno da allora, dal 24 gennaio 2017 che si è portato via, oltre a Gianmarco, la fidanza Valeria Mella di 25 anni, Tonino Durante di 60 anni e Gian Mauro Frabotta di 33 anni, travolti da una valanga di enormi dimensioni sotto il Colle del Bicchero, a 1800 metri di quota, sul Monte Velino.

Il ritrovamento dell'ultima salma concluse l'encomiabile lavoro di ricerca dei soccoritori, le squadre del Soccorso Alpino, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Moena, dei Vigili del Fuoco, del Nono Reggimento Alpini di L’Aquila. In quei giorni, vennero utilizzate tecniche mai adottate in Abruzzo, come le micro cariche impiegate nei primi giorni per bonificare le creste e mettere in sicurezza l’area delle ricerche e il sonar Recco, in grado di captare metalli a profondità importanti.

Il Comune di Avezzano commemorerà le vittime con una cerimonia che avrà inizio alle 16.30 presso “Largo dei caduti dei vigili del Fuoco” in via Aldo Moro. alla presenza delle autorità civili, religiose e militari: “La cerimonia – sottolinea il vicesindaco Domenico Di Berardino- sarà aperta da un momento di preghiera guidato da Sua Eccellenza rev.ma Mons. Giovanni Massaro e si svolgerà nel rispetto delle regole che, a causa della grave pandemia in corso, impongono la garanzia della distanza interpersonale evitando ogni forma di assembramento”.

Sulla pagina social del comune si potrà seguire la diretta della Santa Messa di suffragio delle 17,30.