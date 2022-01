Terminal Collemaggio, tunnel chiuso dopo atti di vandalismo. Biondi e Mannetti: “Atto inqualificabile”

“Un atto inqualificabile, che fa rabbia e che ci costringerà a chiudere il tunnel del terminal di Collemaggio alcuni giorni per riparare i danni e ripristinare gli spazi in modo adeguato da accogliere in modo dignitoso l’utenza che quotidianamente lo frequenta”.

Con queste parole il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore con delega alla Polizia municipale, Carla Mannetti, commentano i gravissimi episodi di vandalismo verificatisi nella serata di ieri all’interno della galleria di collegamento tra il megaparcheggio e Piazza Duomo: vetri e controsoffittature rotti, infissi divelti, scritte oscene sui muri, estintori rubati sono stati riscontrati dai tecnici comunali intervenuti sul posto. “Da mesi siamo costretti a fare i conti con ripetute segnalazioni di danneggiamenti e inciviltà che interessano il tunnel – l’ultima volta il 7 gennaio scorso e anche in quell’occasione fummo costretti alla chiusura - e, a tal proposito, stiamo predisponendo un dossier che forniremo alle Forze dell’ordine. Sporgeremo denuncia e ci auguriamo che gli autori di quella che non può essere qualificata come una semplice bravata ma un vero e proprio episodio di teppismo possano essere individuati sebbene anche alcune delle telecamere di videosorveglianza siano state gravemente colpite e danneggiate” aggiungono sindaco e assessore.