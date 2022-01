Online Open Data Covid, la piattaforma di monitoraggio della pandemia in provincia dell’Aquila

Si chiama Open Data Covid ed è il nuovo portale che raccoglie tutti i dati relativi all’evoluzione pandemica nel territorio della provincia dell’Aquila dall’inizio dell’emergenza fino ad oggi e quelli relativi alla salute della popolazione.

Il progetto, nato nell’ambito del Comitato Tecnico Scientifico nominato dal Comune dell’Aquila per l’emergenza Covid 19, è frutto della collaborazione tra Gssi, Asl 1, Univaq e Fondazione OpenPolis. E’ proprio nell’aula magna del Gssi che la piattaforma, già online e consultabile, è stata presentata. All’evento sono intervenuti Roberto Aloisio, Gssi, coordinatore del portale Open Data Covid, la docente Univaq Leila Fabiani, presidente del Comitato Tecnico Scientifico del progetto di screening epidemiologico attivato dal Comune dell’Aquila, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il rettore Gssi Eugenio Coccia, il rettore Univaq Edoardo Alesse, il direttore sanitario Asl1 Alfonso Mascitelli.

Il portale permette di monitorare a cadenza settimanale a partire dal primo marzo 2020 l’andamento dei nuovi casi e dei decessi - suddivisi per nove fasce di età - nell’area di competenza della Asl1 e nei principali comuni (L’Aquila, Avezzano e Sulmona), la distribuzione geografica del contagio ma anche il progredire della campagna vaccinale, le reazioni avverse ai vaccini, i tamponi, e i ricoveri sul territorio.

Queste informazioni relative all’evoluzione e al contrasto della pandemia, vengono incrociate con le fasce d’età e le patologie croniche degli assistiti della Asl 1, in modo da fornire informazioni sui nuovi ricoveri e sui decessi di persone fragili, per cui sono previsti codici di esenzione dal ticket sanitario, ed avere a disposizione uno strumento di grande utilità anche ai fini della prevenzione a partire dalle persone con maggior rischio.

“Consultare i dati dell’applicazione è intuitivo - ha spiegato Aloisio - La piattaforma presenta due sezioni che forniscono dati di dettaglio, pubblicati in forma anonima, sulla situazione covid e sugli assistiti della Asl1 e consente di monitorare l’andamento della pandemia e la diffusione di patologie croniche sul territorio provinciale. In questo modo offriamo un quadro riassuntivo utile ai fini dell’analisi della situazione pandemica e dell’efficacia degli interventi messi in campo ma anche ai fini dell’adozione, da parte degli enti competenti, di politiche sanitarie e di prevenzione mirate”.

“Per la prima volta in Italia viene pubblicato un paniere di informazioni così dettagliato - il commento del primo cittadino - è un modello replicabile e che conferma L’Aquila quale centro nevralgico di sperimentazione e di innovazione”.