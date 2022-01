Covid, i dati del 29 gennaio: 3087 positivi, 419 guariti e 5 decessi

Sono 3087 i casi di positività al Covid registrati oggi in Abruzzo, di età compresa tra 1 mese e 99 anni, a fronte di 419 guariti; dei positivi odierni, 1659 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi, di età compresa tra 74 e 96 anni: 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara, 2 in provincia dell'Aquila e 1 residente fuori regione.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 108822: 416 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 37 (-3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 108369 (+2659 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 8355 tamponi molecolari e 18770 test antigenici.



Dei nuovi positivi, 746 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 818 in provincia di Chieti, 716 in provincia di Pescara, 684 in provincia di Teramo.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.