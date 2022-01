Campomizzi a rischio chiusura, Udu: "Si trovi una soluzione"

Il 31 luglio 2022 potrebbe essere l’ultimo giorno in cui L’Aquila avrà una residenza pubblica per studenti universitari; infatti, secondo il protocollo d’Intesa elaborato tra Ministero della Difesa, Regione Abruzzo e comune dell’Aquila il 5 febbraio del 2023, la caserma Campomizzi - oggi sede della più grande residenza pubblica d’Abruzzo e unica residenza universitaria pubblica dell’Aquila - dovrà essere restituita alla Difesa.

"Oltre al danno anche la beffa, visto che la data del 5 febbraio 2023 cade a metà dell'anno accademico e sarebbe impensabile cacciare fuori gli studenti nel pieno delle attività didattiche: ecco perché, se rimanesse tutto fermo, la restituzione della struttura potrebbe essere anticipata al 31 luglio 2022, data ormai vicina", l'affondo dell'Udu.

La Residenza di Campomizzi è, al momento, l’unica residenza universitaria e pubblica a L’Aquila a cui si accede tramite criteri di reddito e di merito. "Arrivare alla chiusura della residenza significherebbe lasciare 360 studenti e studentesse (attualmente 160 a causa delle restrizioni Covid19) senza un posto in cui vivere, penalizzando il proseguimento dei propri studi a L’Aquila", ribadisce il sindacato degli studenti universitari.

In effetti, il capoluogo accoglie un grande numero di studenti e studentesse provenienti da altre città o da altre regioni, "quindi non avere una residenza equivale a negare l'accesso al diritto allo studio a molti studenti e studentesse privi di mezzi".

Ad oggi non è ancora pronta nessuna alternativa, né lo sarà per febbraio 2023. "L’unico atto politico di ascolto alle nostre istanze - chiarisce l'Udu - è arrivato il 30 novembre 2021, quando la V commissione del Consiglio Regionale ha votato un ordine del giorno in cui il presidente Marco Marsilio e l’assessore Pietro Quaresimale venivano impegnati ad intraprendere ogni azione per garantire la permanenza degli studenti nella residenza universitaria".

A quanto appreso da newstown, venerdì prossimo dovrebbe tenersi un incontro in videoconferenza tra il cda dell'Adsu e il commissario straordinario Giovanni Legnini sulla vicenda. "Come UDU chiediamo che, rispetto all’accordo tra Regione Abruzzo e Ministero della Difesa, venga garantita una proroga per un tempo sufficiente a cercare una soluzione e che la Campomizzi venga lasciata solo nel momento in cui sia effettivamente pronta un’altra sistemazione".