L’Aquila, donati oltre mille chili di cibo alle famiglie in difficoltà

«Quando incontri qualcuno che ha bisogno di te, fermati. Non perderai il tuo tempo. Perché è nel momento in cui doni un pezzettino di te all'altro che realizzi te stesso.» Sabato scorso sono state tante le persone di buon cuore che hanno voluto sostenere questa nuova raccolta alimentare, curata dall’associazione “Dona un pasto per la dignità ODV”, perché ogni giorno le persone in difficoltà devono mangiare.

Contano i fatti, ma soprattutto i risultati ottenuti e ieri, come scrivono i volontari dell’associazione sulla loro pagina ufficiale Facebook «la raccolta alimentare del 29 gennaio si è rivelata una dimostrazione di sensibilità estrema di tutte le persone che vi hanno partecipato donando complessivamente 1398 chilogrammi di viveri che verranno distribuiti a famiglie che versano in enormi difficoltà. Ringraziamo tutti coloro che hanno permesso questo grande risultato con il loro gesto, e tutti coloro che hanno lavorato per la riuscita di questo evento: i volontari della nostra associazione, i volontari della Sezione Soci L'Aquila della Coop Centro Italia, i volontari della Mission Amici di San Basilio e Don Martino della Parrocchia Santa Maria Mediatrice di L'Aquila che ci supporta sempre in queste magnifiche iniziative.»

E' proprio così, alcuni, fortunatamente solo una minima parte, alla domanda ricorrente del volontario: "vuole partecipare a questa raccolta alimentare? Qualsiasi cosa è ben gradita! La risposta: «ma ho già donato l'altra volta!» E' questo il punto, un essere umano ha necessità di mangiare tutti i giorni dell'anno, in tutto ne sono 365, colazione, pranzo e cena e nel caso di bambini e neonati i pasti aumentano.

Talvolta sono l'indifferenza, la noncuranza che spingono i volontari a continuare in queste opere "salvavita", per sopperire laddove si generano dei vuoti, delle lacune generate da chi, voltando lo sguardo dall'altra parte, pensa che non sia affar suo. Condivisione, altruismo, generosità, collaborazione, sono termini che devono entrare con prepotenza e togliere lo scettro all'egoismo, la cattiveria, l'indifferenza, l'avarizia.

I volontari sono quelli che con spirito di sacrificio, vanno avanti nella loro missione, senza sosta, nella certezza che le loro fatiche verranno ricompensate nel sorriso di quell'ultimo che potrà contare sul suo "pane quotidiano".