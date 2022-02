Covid: misure aggiuntive di protezione sui mezzi Ama spa

Quattro unità di personale destinate esclusivamente al controllo del super green pass tra i passeggeri sono in servizio da ieri sugli autobus dell’Ama spa che percorrono le linee urbane dell’Aquila.

Il servizio è stato affidato, fino al 9 giugno – chiusura delle scuole – alla società Vigilantes Group srl e gli addetti saranno chiamati a verificare anche il corretto utilizzo delle mascherine Ffp2, sia a bordo dei mezzi che alle fermate di linea.

“Dal 10 gennaio su autobus, metropolitane e mezzi pubblici è necessario il super green pass per i viaggiatori con più di 12 anni”, ricorda Augusto Equizi, amministratore unico dell’Ama, precisando come l’azienda si sia attivata con la massima sollecitudine consentita per garantire l’affidamento del servizio nel più breve tempo possibile. “Una misura che vale anche per treni, aerei, traghetti e corriere. Il certificato verde è ottenuto da vaccinazione o guarigione da Covid-19 ed uno strumento essenziale al contenimento della pandemia e ci permette di convivere con il coronavirus”.

Il personale esterno coadiuverà il personale Ama nelle attività si di controllo green pass e corretto uso dei dispositivi di protezione anche presso l’accesso alla sede dell’Ama in località Campo di Pile, nei confronti dell’utenza.