6 febbraio, giornata di commemorazione dei migranti in mare: manifestazione anche all'Aquila

Il 6 febbraio 2014 oltre 200 migranti cercarono di entrare nella città spagnola di Ceuta dal territorio marocchino; mentre si avvicinavano a nuoto alla spiaggia di Tarajal, la Guardia Civil massacrò almeno 15 persone sulla sponda spagnola. Decine furono gli scomparsi, altri morirono in territorio marocchino.

Fino ad oggi non è stato riconosciuto l’omicidio come causa di morte e gli agenti di frontiera responsabili sono rimasti impuniti.

Questo massacro è solo uno dei tanti esempi di morte e sparizione ai confini dell’Europa. Migliaia di altre persone hanno perso la vita nel deserto, in mare, nelle foreste o nei tanti campi di detenzione.

COMMEMOR-ACTION raccoglie l’azione di ricordo delle persone decedute e scomparse insieme alla denuncia di porre fine alle persecuzioni razziste degli Stati nei confronti di chi tenta una via di fuga alla ricerca di una vita migliore. Le commemorazioni coinvolgono parenti e amici di persone decedute e disperse, cittadini che offrono il loro aiuto alle persone in viaggio fornendo loro cibo, soccorso medico e supporto, attivisti che hanno raccolto le voci dei migranti prima che sparissero e si adoperano per identificare i corpi senza nome nelle zone di confine e dare loro una degna sepoltura. Sono una famiglia che va oltre i confini e si adopera contro i regimi di morte imposti alle frontiere di tutto il mondo e si batte per affermare il diritto di migrare e la libertà di circolazione.

La prima “Grande Commemor-Action” è stata organizzata in Marocco, a Oujda, il 6 febbraio del 2020 a sei anni dal massacro di Tarajal e, da allora, ogni anno il 6 febbraio il percorso delle Commemor-Azioni continua per trasformare il dolore in un’azione collettiva di protesta.

Anche 'Le veglie contro le morti in mare' aderiscono alla giornata scendendo in piazza per esprimere la propria solidarietà a parenti, attivisti, amiche e amici di persone decedute, disperse o vittime di scomparsa forzata lungo le frontiere di terra e di mare. All'Aquila, l'appuntamento è per domenica 6 febbraio alle 11, ai quattro cantoni.