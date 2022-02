Giornata di raccolta del farmaco, l'iniziativa dall'8 al 14 febbraio

Da martedì 8 a lunedì 14 febbraio è in programma la ventiduesima edizione della Giornata di Raccolta del Farmaco; si tratta dell’iniziativa solidale promossa dal Banco Farmaceutico-Onlus per contrastare la povertà sanitaria.

L’iniziativa sarà ospitata dalle Farmacie Comunali dell’Aquila (Coppito, Pettino, Santanza e Torrione) e dalle seguenti farmacie private: Battaglia, Del Duomo e Romanelli.

Si tratta di un’iniziativa concreta per portare un contributo fattivo a sostegno delle persone e delle famiglie in condizioni di marginalità e di impossibilità ad acquistare i medicinali di cui hanno bisogno.

“L’invito a ognuno è di recarsi in una delle sette farmacie cittadine che hanno aderito all’iniziativa per donare un prodotto da banco o un medicinale senza obbligo di prescrizione che sarà poi consegnato agli enti assistenziali del territorio che offrono cure e supporto a chi versa in situazioni di difficoltà economica (CRI, Fraterna TAU, Caritas S. Giovanni Battista, Caritas Coppito e Istituto Buon Samaritano)” afferma l’Amministratore Unico Afm spa, Alessandra Santangelo.

Per l’intera settimana, il personale delle Farmacie Comunali di Coppito, Pettino, Santanza e Torrione e delle farmacie private Battaglia, Del Duomo e Romanelli e i volontari degli Enti benefici del territorio saranno impegnati in una campagna di sensibilizzazione per favorire un gesto di reale utilità.

Tra i medicinali di cui si ha più bisogno, ci sono i farmaci per la cura di disturbi gastrointestinali, antinfluenzali, antinfiammatori, antipiretici, antistaminici, preparati per la tosse o decongestionanti nasali e i prodotti per la cura e nutrizione della prima infanzia. “Questa iniziativa rappresenta una risposta concreta a un bisogno che è stato aggravato dall’emergenza sanitaria connessa con la pandemia da Covid19, come testimoniano i numeri diffusi lo scorso dicembre dall’OPSan – Osservatorio sulla Povertà Sanitaria, organo di ricerca del Banco Farmaceutico: nel 2021 sono state 597.560 le persone in difficoltà nell’acquisto di medicinali, con un aumento di 163.387 casi rispetto al 2020 - afferma Marco Gentile, Delegato provinciale del Banco Farmaceutico Onlus - Invitiamo i cittadini aquilani a contribuire a questa mobilitazione solidale che è animata dallo slogan ‘Nessuno deve più scegliere se mangiare o curarsi’”.

“Siamo fortemente motivati nel rinnovare il nostro sostegno alla Giornata di Raccolta del Farmaco – commenta ancora Santangelo - un’iniziativa che coniuga profonde finalità sociali e sanitarie, tematiche verso le quali l’azienda che gestisce le farmacie comunali dell’Aquila è stata sempre particolarmente sensibile”.