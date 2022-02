Covid, i dati del 7 febbraio: 1080 nuovi positivi, 3231 guariti e 10 decessi

Sono 1080 i nuovi casi di positività al Covid riscontrati oggi in Abruzzo, di età compresa tra 3 mesi e 100 anni, a fronte di 3231 guariti; dei positivi odierni, 576 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.

Continua a scendere, insomma, la curva dei contagi sebbene il dato odierno risenta del minor numero di tamponi processati nella giornata di domenica: nello specifico, sono stati eseguiti 2630 tamponi molecolari e 8176 test antigenici; il tasso di positività è pari a 9.99 per cento.

Purtroppo, si sono registrati altri 10 decessi, di età compresa tra 64 e 91 anni: 3 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Pescara, 3 in provincia dell’Aquila, 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Sappiamo, però, che la curva dei decessi tende a flettere una decina di giorni dopo rispetto a quella dei contagi.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 115833: 510 pazienti (+9 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 34 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 115289 (-2172 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi odierni, 257 fanno riferimento a cittadini residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 335 in provincia di Chieti, 269 in provincia di Pescara e 169 in provincia di Teramo, 21 a residenti fuori regione; su 27 casi sono ancora in corso accertamenti.