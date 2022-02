Castel del Monte: è morto Giulio Petronio, custode del pecorino canestrato

Lutto in Abruzzo.

Se ne è andato Giulio Petronio, 61 anni, di Castel del Monte, storico produttore del formaggio pecorino canestrato, presidio Slow Food.

Allevatore dall'età di 19 anni, diplomato perito meccanico, rifiutò il posto sicuro in un'azienda e ricomprò le pecore che il padre aveva venduto proprio per non fargli fare il pastore come lui; col tempo, era arrivato ad avere migliaia di capi ovini.

La notizia si è sparsa in un attimo e ha suscitato commozione vista la popolarità del personaggio, impegnato con la sua attività aziendale ma anche nelle associazioni di categoria (Cia). "Che triste notizia. Quando un amico ci lascia il dolore è pari alla perdita di un familiare L'Abruzzo perde un grande allevatore. Ciao caro Giulio mi mancherai", il ricordo dello chef William Zonfa.

Con l'azienda zootecnica Gran Sasso, una vera e propria istituzione, Petronio ha contribuito a diffondere il prodotto e il marchio al di fuori degli stretti confini regionali.

Il sindaco di Castel del Monte Matteo Pastorelli esprime vicinanza ai familiari: "Un grave lutto non solo per Castel del Monte, ma per tutto quell'Abruzzo montano che ancora oggi s'impegna ed è fiero di identificarsi nella secolare attività della pastorizia".

"Con Giulio Petronio se ne va un pezzo di storia della pastorizia abruzzese, un allevatore modello capace di guardare sempre al futuro, custode della montagna e di quello straordinario patrimonio di biodiversità di cui il Gran Sasso è ricco", il cordoglio dell'assessore regionale alle Aree interne, Guido Liris. "Instancabile, portava avanti la millenaria tradizione della transumanza", ricorda Liris, "a lui si deve buona parte della Rassegna degli ovini di Campo Imperatore ed è stato il primo ad inserire una particolare razza ovina per la produzione di una lana di colore naturale che permettesse di non dover ricorrere a colorazioni, inserendosi in un circuito di produzione tessile. La sua esperienza sia fonte d'ispirazione per i tanti giovani che nell'entroterra e nei centri montani possono ancora oggi costruire il loro futuro. Ai suoi cari", conclude l'assessore, "giungano le mie sentite condoglianze".