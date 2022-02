Contact center Inps, Romano (Iv) a Biondi: "Portare avanti le ragioni della clausola sociale"

"Sarebbe inconcepibile per qualunque schieramento politico pensare di stilare un programma elettorale per le prossime elezioni amministrative e non parlare di livelli occupazionali in città; per questo motivo è inconcepibile permettere oggi che la vertenza sul Contact Center Multimediale Inps si risolva con le laconiche letterine scritte dal sindaco a Tridico quando, nella seduta di Consiglio comunale già svolta e dedicata ai 505 lavoratori in difficoltà, l’ordine del giorno da deliberare all’unanimità non aveva una sola riga di attenzione sulla clausola sociale, inserita solo successivamente con un emendamento dell’opposizione".

L'affondo è del capogruppo di Italia viva Paolo Romano, all'indomani della nota inviata dal sindaco Pierluigi Biondi al capo della società Inps servizi, Mario Esposito, e al presidente di Inps, Pasquale Tridico, per chiedere la "massima tutela dei livelli occupazionali nell’ambito del processo di internalizzazione dei lavoratori del contact center che forniscono assistenza all’utenza per conto dell'Istituto nazionale di previdenza".

Per dare un senso e risolvere con coerenza la vicenda dei 505 lavoratori Contact Center Inps, "c’è bisogno di portare avanti le ragioni della clausola sociale e la sua applicabilità", ribadisce Paolo Romano; "non si può pensare di ignorare la volontà del Consiglio comunale che si è espresso chiaramente facendo sua la strada della clausola sociale, così come non si può lasciare ancora nell’incertezza 505 famiglie. Biondi si occupa delle questioni 'a chiamata', cioè solo quando sulla stampa si rinfocola il dibattito. Si affretti piuttosto a dare un senso alla delegazione comunale che si era recata da Tridico creando i presupposti per incontrare tutti gli attori istituzionali della vicenda e faccia convocare di nuovo il Consiglio Comunale così come richiesto una settimana fa dall’opposizione unita".

In quella sede, "dove spero stavolta il sindaco sarà presente - la stoccata - cerchi soluzioni insieme all’assise disposta a lavorare in un’unica direzione, quella del mantenimento dei livelli occupazionali in città. Altrimenti qualunque futuro proclama scritto su un documento programmatico suonerebbe falso e illusorio davanti alla città intera. La politica non può solo mostrare vicinanza momentanea, deve saper combattere accanto ai propri concittadini continuativamente".