Concorso arte scultorea sisma 2009: al via la fase di selezione dei progetti

Trentasette artisti italiani e internazionali hanno risposto al concorso di arte scultorea per la "Giornata della memoria del sisma del 6 aprile 2009".

Una iniziativa prevista da una legge regionale del dicembre 2019, ideata dal consigliere regionale Americo Di Benedetto, e che si avvia alla sua fase conclusiva.

Questa mattina, infatti, si è tenuta la prima riunione del Comitato consultivo, presieduto dal Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, che avrà il compito di visionare e selezionare i progetti migliori. Il lavoro del Comitato porterà alla realizzazione di 20 statue in bronzo dislocate nei comuni e nelle frazioni dell’Aquilano che hanno riportato vittime nel sisma del 2009.

Il processo di selezione, con la successiva presentazione dei progetti vincenti, dovrà avvenire entro la prossima ricorrenza del 6 aprile. “L’intento – secondo la previsione normativa - è quello di dar vita, non ad un semplice parco della memoria, bensì ad un ricordo dinamico, di convivenza continua, una sorta di simbolo della fratellanza aquilana che permetta ai nostri 309 martiri, in maniera mediata, di continuare in un certo senso a vivere nella città. L’idea è quella di riproporre, a grandi linee, l’impianto delle statue di bronzo presenti nella città di Budapest, da posizionare in maniera diffusa e ricorrente per l’appunto, negli spazi del centro storico ritenuti più idonei al caso”.

Il Comitato consultivo, riunito oggi all’Aquila, è così composto: Lorenzo Sospiri, Roberto Santangelo, Americo Di Benedetto (Consiglio regionale); prof.ssa Mariantonietta Picone (esperta di arte scultorea nominata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale); Giuseppe Cimmino (Ordine degli Architetti dell’Aquila); Maurizio Cora (rappresentante dei familiari delle vittime); Maurizio D’Antonio (Comune dell’Aquila); Riccardo Carosa (Comune di San Pio delle Camere); Giovanna Colagrande (Comune di Fossa); Mariangela Speranza (Comune di Poggio Picenze); Giancarlo Gentilucci (Comune di San Demetrio ne’ Vestini); Giuseppina Vecchioli (Comune di Tornimparte); Rossella Pezzuti (Comune di Villa Sant’Angelo); Maria D’Alesio (Accademia delle Belle Arti); Antonio David Fiore e Valerio Piovanello (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere). (ndl)