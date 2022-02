Giorno del ricordo: celebrazione in memoria di Giovanni Palatucci

Si è tenuto stamane, in occasione del “giorno del ricordo”, una celebrazione all'Aquila in memoria di Giovanni Palatucci, nella ricorrenza del 77° anniversario della scomparsa.

Palatucci fu un funzionario dello Stato: Questore reggente di Fiume, è stato insignito della medaglia d'oro al merito civile; è riconosciuto come "giusto tra le Nazioni".

La Questura dell’Aquila ha deciso di ricordarlo con una serie di iniziative condivise con gli Amministratori Locali in tutta la Provincia, "consapevole che il ricordo del Funzionario non è solo nel dedicargli una via o una piazza ma nel mettere al centro la qualità della persona come ha fatto Palatucci, che fu un uomo tra gli uomini divenendo l'ultimo e strenuo difensore di un'altra Italia che rifiutava di farsi complice della barbarie nazista".

Alle 9:30 vi è stata la deposizione di una corona da parte del sindaco Pierluigi Biondi e del Questore dell’Aquila Enrico De Simone presso il cippo commemorativo sito nell’aiuola prospicente la Questura, posato lo scorso anno sempre dall’Amministrazione Comunale. Alla cerimonia hanno presenziato il vicario del Prefetto Franca Ferraro, il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il Presidente della Provincia Angelo Caruso, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Nicola Mirante e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Gabriele Nastasi.