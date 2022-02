11 febbraio, mobilitazioni studentesche in tutto l'Abruzzo: "ora decidiamo noi!"

Domani, 11 febbraio, la comunità studentesca aquilana aderirà allo sciopero regionale dell’Unione degli Studenti per rimarcare e riportare in piazza i temi dello sciopero nazionale del 4 febbraio.

Ci sarà un presidio statico davanti il palazzo dell’Emiciclo alle 14.30.

"Dalla repressione violenta contro gli studenti scesi in piazza in queste settimane fino alle notizie sull'Esame di Stato imposte dal Ministero dell'Istruzione - si legge in una nota - è ora di scendere di nuovo in piazza per chiedere un cambio di rotta sul tema della scuola. Ci uniamo ai cori di proteste provenienti da tutto il Paese in merito alle direttive sull'Esame di Stato, siamo stanchi di subire le decisioni calate dall'alto dal Ministero dell'Istruzione, che non prendono in considerazione le difficoltà che viviamo all'interno delle nostre classi, vogliamo prendere parola! In Abruzzo, dopo le mobilitazioni studentesche di questi mesi, dall'Assessore all'istruzione Pietro Quaresimale sono arrivate solo promesse vuote, vogliamo la convocazione di tavoli di lavoro per discutere dei problemi che viviamo nelle scuole della Regione. Su tutti i piani le istituzioni continuano a non ascoltare l3 student3 e a non convocare le associazioni studentesche. Per questo l'11 febbraio scenderemo in tutte le piazze d’Abruzzo per chiedere di essere ascoltat3 una volta per tutte".